Il vescovo di Acerra ha rivolto parole dure al Papa, affermando che i veleni della Terra dei Fuochi non si eliminano da soli. Durante l’incontro nella cattedrale, ha sottolineato la necessità di interventi concreti per affrontare il problema dell’inquinamento e dei rifiuti tossici presenti nella zona. Le sue parole sono state pronunciate davanti a Papa Leone XIV, in un momento di forte attenzione sulla questione ambientale.

Parole forti, durissime, quelle pronunciate dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, nell’accogliere Papa Leone XIV nella cattedrale cittadina. Un intervento intenso e senza sconti, nel quale il presule ha ripercorso la lunga e dolorosa storia della Terra dei Fuochi, ricordando le ferite inferte al territorio e alle comunità da decenni di sversamenti illegali, omissioni e silenzi. Durissima anche la condanna alle ecomafie. Di Donna ha parlato direttamente a chi continua a devastare l’ambiente per profitto, lanciando un appello alla conversione morale: “Non commettono solo reati, ma peccato”. Una frase che ha colpito profondamente i presenti e che ha riportato al centro il valore etico e spirituale della difesa della terra e della vita. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Terra dei Fuochi, il grido del Vescovo Di Donna davanti a Papa Leone: “I veleni non si seppelliscono da soli”

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