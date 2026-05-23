Terni evento ‘La qualità sposa la solidarietà’ | Un momento di amicizia per sostenere una causa importante

Da ternitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Terni si è svolta la serata intitolata ‘La qualità sposa la solidarietà’, che ha attirato un grande pubblico, portando al tutto esaurito. L’evento è stato caratterizzato da momenti di amicizia e convivialità, con numerosi partecipanti presenti. Durante la serata sono state raccolte donazioni per una causa benefica, senza specificare l’importo totale. La serata si è conclusa con un brindisi e un saluto collettivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una serata all’insegna dell’amicizia e della convivialità che ha fatto registrare il ‘sold out’ in termini di partecipazione. La location del Mercato coperto ha ospitato l’iniziativa La qualità sposa la solidarietà curata dall’Associazione Progetto Flavia per l'UGDH, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Terni, Michele Fiorucci e Francesca Piergentili vincono la ‘Maratona delle Acque’: “Momento di amicizia, accoglienza e amore”

Vino, storie e solidarietà: a Valdichiana Designer Village “Anteprima Cantine Aperte”, l’evento di solidarietà per la l'Ospedale MeyerValdichiana Designer Village si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di “Anteprima Cantine Aperte per il Meyer”, l’appuntamento che unisce vino,...

terni evento la qualitàA Terni arriva Kilian Paris Experience: haute parfumerie e alta mixology a La FeniceNewTuscia – TERNI – Venerdì 22 maggio 2026 La Fenice Lounge Bar ospita Kilian Paris Experience, un format esclusivo nato dalla collaborazione con Curti Profumeria e con la partecipazione di Tommaso ... newtuscia.it

Qualità della vita, migliorano Perugia e TerniMigliora la qualità della vita a Perugia e a Terni secondo l'edizione 2024 dell'Indagine del Sole 24 Ore che misura il benessere nei territori italiani. Il capoluogo umbro si trova alla 40/a posizione ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web