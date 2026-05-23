Terni evento ‘La qualità sposa la solidarietà’ | Un momento di amicizia per sostenere una causa importante
A Terni si è svolta la serata intitolata ‘La qualità sposa la solidarietà’, che ha attirato un grande pubblico, portando al tutto esaurito. L’evento è stato caratterizzato da momenti di amicizia e convivialità, con numerosi partecipanti presenti. Durante la serata sono state raccolte donazioni per una causa benefica, senza specificare l’importo totale. La serata si è conclusa con un brindisi e un saluto collettivo.
Una serata all’insegna dell’amicizia e della convivialità che ha fatto registrare il ‘sold out’ in termini di partecipazione. La location del Mercato coperto ha ospitato l’iniziativa La qualità sposa la solidarietà curata dall’Associazione Progetto Flavia per l'UGDH, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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