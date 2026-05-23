Terni evento ‘La qualità sposa la solidarietà’ | Un momento di amicizia per sostenere una causa importante

Notizia in breve

A Terni si è svolta la serata intitolata ‘La qualità sposa la solidarietà’, che ha attirato un grande pubblico, portando al tutto esaurito. L’evento è stato caratterizzato da momenti di amicizia e convivialità, con numerosi partecipanti presenti. Durante la serata sono state raccolte donazioni per una causa benefica, senza specificare l’importo totale. La serata si è conclusa con un brindisi e un saluto collettivo.