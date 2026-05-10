Terni Michele Fiorucci e Francesca Piergentili vincono la ‘Maratona delle Acque’ | Momento di amicizia accoglienza e amore
A Terni si è conclusa la 48ª edizione della Maratona delle Acque, una manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 450 atleti in un contesto caratterizzato da paesaggi naturali e atmosfere di festa. La gara, che unisce sport e promozione del territorio, ha premiato con vittorie nelle rispettive categorie Michele Fiorucci e Francesca Piergentili. Durante l’evento si sono vissuti momenti di amicizia, accoglienza e condivisione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità tra i partecipanti.
Una festa per oltre 450 atleti in uno scenario davvero unico. La 48°edizione della Maratona delle Acque ha mantenuto quell’appeal di corsa podistica che sa abbinare sport e valorizzazione del territorio. L’Amatori Podistica Terni infatti disegna, ogni anno, un tracciato che abbraccia il paesaggio.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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