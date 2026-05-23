Terni congresso provinciale del Partito Socialista Italiano | Il sindaco Bandecchi ha spazzato via le regole tradizionali della politica
Il congresso provinciale del Partito Socialista Italiano si è svolto venerdì 29 maggio alle 17 al Class Hotel di Terni. Durante l'incontro, è stato detto che il sindaco ha modificato le modalità tradizionali della politica. La riunione è stata convocata dal direttivo del partito. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui partecipanti è stato reso pubblico.
Il congresso provinciale del Partito Socialista Italiano è stato convocato dal direttivo per la giornata di venerdì 29 maggio (ore 17) al Class Hotel. L’obiettivo principale è quello di: “Ridisegnare una nuova struttura organizzativa e per elaborare una nuova strategia politica a Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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