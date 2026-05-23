Terni congresso provinciale del Partito Socialista Italiano | Il sindaco Bandecchi ha spazzato via le regole tradizionali della politica

Notizia in breve

Il congresso provinciale del Partito Socialista Italiano si è svolto venerdì 29 maggio alle 17 al Class Hotel di Terni. Durante l'incontro, è stato detto che il sindaco ha modificato le modalità tradizionali della politica. La riunione è stata convocata dal direttivo del partito. Nessun altro dettaglio sui contenuti o sui partecipanti è stato reso pubblico.