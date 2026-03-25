Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria ha annullato la determina dirigenziale del luglio 2025 emessa dal Comune di Terni riguardante il progetto dello stadio-clinica. La decisione del Tar conferma alcune posizioni sostenute da Sinistra Italiana di Terni, evidenziando come il procedimento amministrativo sia stato ritenuto non conforme alle normative vigenti. La sentenza si inserisce in un contesto di contestazioni sul rispetto delle regole nel procedimento di autorizzazione.

"Con la sentenza di ieri, che annulla la determina dirigenziale del luglio 2025 del Comune di Terni, il TAR dell’Umbria ristabilisce alcune verità che Sinistra Italiana di Terni sostiene da tempo. Tre anni e mezzo fa, la Conferenza di Servizi indetta dalla Regione dell’Umbria aveva negato l’approvazione della parte del progetto Stadio - clinica riguardante la clinica. La bocciatura era stata ampiamente motivata dal punto di vista amministrativo dalla Direzione Salute e Welfare della Regione dell’Umbria, allora governata dalla Giunta Tesei. Ciò nonostante, l’allora Presidente della Ternana, poi assurto alla carica di Sindaco, ha... 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - Progetto stadio-clinica, “Il Tar smonta il castello del comune di Terni e ristabilisce la verità. Bandecchi deve finirla di ignorare le regole”

Articoli correlati

Il Tar boccia il progetto Stadio-clinica a Terni. Perquisita la Ternana calcioAGI - I giudici amministrativi hanno bocciato il progetto Stadio/Clinica, ma la 'guerra' di carte bollate tra Terni e Regione Umbria proseguirà fino...

Progetto stadio-clinica, Stefano Bandecchi e Sergio Anibaldi: "Dal Tar nessun giudizio nel merito. Città discriminata"La nota ufficiale del sindaco di Terni e dell'assessore all'Urbanistica, che si chiude laconicamente: "Siamo oltremodo contenti che il Consiglio di...

Aggiornamenti e notizie su Progetto stadio

Temi più discussi: Progetto stadio-clinica, il centrodestra: Così è stato bloccato lo sviluppo di Terni; Terni: il Tar Umbria boccia il progetto stadio-clinica. Motivazioni e reazioni; Demolito il progetto stadio-clinica: il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla l’atto del Comune; Progetto stadio-clinica a Terni: il Tar accoglie il ricorso della Regione. Annullata l'autorizzazione del Comune, Bandecchi Ricorrerò al Consiglio di Stato.

Proietti su stop a stadio-clinica: Vizio procedurale, ora fondi per il Liberati, Ternana da tutelareProietti commenta la sentenza sullo stadio-clinica di Terni: Nessun vincitore. La Regione Umbria tende la mano al Comune e cerca fondi per il 'Liberati'. calciofere.it

Il Tar boccia il progetto stadio-clinica a Terni. Perquisita la Ternana CalcioAGI - I giudici amministrativi hanno bocciato il progetto Stadio/Clinica, ma la 'guerra' di carte bollate tra Terni e Regione Umbria proseguirà fino al Consiglio di Stato. Intanto i militari della Gua ... msn.com

Rispetteranno i tempi Il Comune di Milano ha avviato l'iter ufficiale del progetto del nuovo stadio nell'area San Siro, con l'obiettivo di avviare i lavori nella seconda metà del 2027 Cosa ne pensate - facebook.com facebook

Melasecche, la sinistra ha bloccato il progetto stadio-clinica x.com