La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo a sostegno della candidatura civica di Marco Donati Sindaco

La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo ha annunciato il sostegno alla candidatura civica di Marco Donati come sindaco. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si evidenzia l’appoggio del partito alla lista presentata dal candidato e alle sue proposte per la città. La decisione è stata presa dopo una riunione tra i membri del partito e i rappresentanti della coalizione.

Arezzo, 2 maggio 2026 – La Federazione Provinciale del Partito Socialist a Italiano di Arezzo annuncia il proprio convinto sostegno alla candidatura civica di Marco Donati Sindaco, e alla candidatura di Valentina Sileno capolista della lista Scelgo Arezzo in vista delle prossime elezioni amministrative. In un momento cruciale per il futuro della città, il PSI ribadisce la necessità di una proposta politica seria, riformista e radicata nei valori della giustizia sociale, dello sviluppo sostenibile e della buona amministrazione. « La candidatura di Marco Donati rappresenta, in questo senso, un punto di sintesi credibile e autorevole, capace di unire competenza e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini, delle imprese e delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Federazione Provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo, a sostegno della candidatura civica di Marco Donati Sindaco Notizie correlate Elezioni, la presentazione ufficiale della Coalizione Civica per Marco Donati sindaco di ArezzoArezzo, 15 febbraio 2026 – Si terrà martedì 17 febbraio alle ore 18:15, presso il Centro Congressi Etrusco dell’Arezzo Hotel, la presentazione... Il candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati sul distretto orafoArezzo, 29 aprile 2026 – Il candidato a sindaco della Coalizione Civica Marco Donati sul distretto orafo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Federazione Provinciale Allevatori ha archiviato positivamente il bilancio 2025; Il Primo maggio in provincia di Ragusa, la federazione provinciale del Pd: Il lavoro torni al centro dell'agenda politica; Sistema di monitoraggio regionale del nuoto giovanile. Linee guida; Federazione Provinciale Allevatori: il prezzo per capo è da record, ma diminuiscono stalle ed il numero dei capi. Il Primo maggio in provincia di Ragusa, la federazione provinciale del Pd: Il lavoro torni al centro dell'agenda politicaA Chiaramonte un appuntamento di confronto che è servito per porre l'accento su numerose questioni ancora irrisolte ... lasicilia.it Lutto Ianni, il cordoglio del Partito DemocraticoTERAMO - La Federazione provinciale del Partito Democratico di Teramo esprime profondo e commosso cordoglio per la scomparsa del professor Luigi Ianni. Più volte Sindaco del suo Comune Morro D'Oro e g ... ekuonews.it La dura presa di posizione della Federazione provinciale di Sondrio contro l’ipotesi di rilancio estrattivo nei siti di Novazza e Val Vedello. L'attacco a Sertori - facebook.com facebook