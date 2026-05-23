Ternana al plurale quattro gruppi e due possibili strade | tempistiche e scadenze per la ripartenza

Notizia in breve

Il comitato di iniziativa popolare ‘La Ternana siamo noi’ si è costituito e ha presentato ufficialmente la sua nascita alla città nel pomeriggio di venerdì 22 maggio. La Ternana, divisa in quattro gruppi, sta valutando due possibili strade per riprendere i campionati dilettantistici, con diverse tempistiche e scadenze da rispettare.