Ternana al plurale quattro gruppi e due possibili strade | tempistiche e scadenze per la ripartenza

Da ternitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il comitato di iniziativa popolare ‘La Ternana siamo noi’ si è costituito e ha presentato ufficialmente la sua nascita alla città nel pomeriggio di venerdì 22 maggio. La Ternana, divisa in quattro gruppi, sta valutando due possibili strade per riprendere i campionati dilettantistici, con diverse tempistiche e scadenze da rispettare.

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Una Ternana ‘al plurale’ con due possibili strade per la ripartenza dai campionati dilettantistici. Il comitato di iniziativa popolare ‘La Ternana siamo noi’ si è costituito e ufficialmente presentato alla città nel corso del pomeriggio di venerdì 22 maggio. L’obiettivo è far rinascere il calcio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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