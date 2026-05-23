Termoli investita dal padre | grave bimba di due anni trasportata ad Ancona
Una bambina di due anni è stata investita dal padre a Portocannone, vicino Termoli. L’incidente è avvenuto questa mattina e la bambina è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Ancona. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo, ma le sue condizioni sono risultate critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
(Adnkronos) – Dramma a Portocannone, vicino Termoli, per il grave incidente avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 23 maggio, in cui è rimasta coinvolta una bambina di soli due anni. Dalle prime informazioni raccolte, la piccola sarebbe stata investita accidentalmente in retromarcia dall’auto guidata dal padre. Immediata la corsa verso l’ospedale San Timoteo di Termoli,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Investita dall'auto del padre, grave bambina di 2 anni. Trasferita ad Ancona
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