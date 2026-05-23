Termoli investita dal padre | grave bimba di due anni trasportata ad Ancona

Notizia in breve

Una bambina di due anni è stata investita dal padre a Portocannone, vicino Termoli. L’incidente è avvenuto questa mattina e la bambina è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Ancona. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo, ma le sue condizioni sono risultate critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.