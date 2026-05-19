Bimba di due anni muore investita dall' auto del padre

Da today.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di due anni ha perso la vita a Bollengo del Canavese dopo essere stata investita dall’auto del padre. L’incidente è avvenuto nel cortile di casa mentre l’uomo stava facendo manovra con il veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dalla bambina sono risultate fatali. La situazione è sotto le indagini delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Una bambina di due anni è morta oggi a Bollengo del Canavese, dopo essere stata investita dall'auto del padre, che stava facendo manovra nel cortile di casa. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti della Polizia di Ivrea. La piccola, già fuori perché doveva essere portata all'asilo. 🔗 Leggi su Today.it

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Taranto, bimba di due anni muore investita da un'auto

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