Bimba di due anni muore investita dall' auto del padre

Una bambina di due anni ha perso la vita a Bollengo del Canavese dopo essere stata investita dall’auto del padre. L’incidente è avvenuto nel cortile di casa mentre l’uomo stava facendo manovra con il veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dalla bambina sono risultate fatali. La situazione è sotto le indagini delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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