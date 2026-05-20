Investita dal padre mentre fa manovra nel cortile di casa | muore bimba di due anni

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bollengo nel Canavese, una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita dal padre, che stava eseguendo una manovra con la sua Mercedes nel cortile di casa. L’incidente è avvenuto nel cortile di un’abitazione privata e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La piccola è stata soccorsa immediatamente, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. La famiglia è sotto choc per quanto accaduto.

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Dramma a Bollengo del Canavese (Torino), dove una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita dal padre, al volante della sua Mercedes, mentre compiva una manovra nel cortile di casa. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 8:40 di martedì 19 maggio. Immediata la chiamata al. 🔗 Leggi su Today.it

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