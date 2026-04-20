Nuova gestione riparte il Lido | Pronti a riaprire a fine maggio

Il Lido di Casalecchio si prepara a riaprire i battenti a fine maggio, segnando la ripresa della spiaggia frequentata dai residenti della zona. Dopo un periodo di chiusura, sono stati completati i lavori di sistemazione e messa a norma. La struttura, che si trova lungo il fiume, sarà accessibile ai visitatori con orari e servizi rinnovati. La riapertura è prevista per la fine del mese, con l’obiettivo di riprendere le attività estive.

Riparte il Lido di Casalecchio, ritorna la spiaggia dei bolognesi. Qualche giorno fa è stata inaugurata la nuova gestione da parte di Matteo Ruggeri, sindaco di Casalecchio, degli assessori Barbara Negroni (Transizione ecologica) e Claudio Baccolini (Commercio) e di Alice Menzani, presidente del Consiglio comunale. A cimentarsi in questa nuova avventura è un gruppo di giovani under 40, riuniti nella società A4 Lido: Alessio Mariano, Alessandro Oliveri, Antonio Depetro e Andrea Macchelli. Gli stessi che a Casalecchio gestiscono ‘I Love Poke’. "Alla fine di marzo scorso – racconta Alessio Mariano a nome dei soci di A4 Lido – siamo subentrati alla società che da un anno gestiva il Lido.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuova gestione, riparte il Lido: "Pronti a riaprire a fine maggio" Notizie correlate Leggi anche: Primavera al mare, i bagni Lido aperti tutti i fine settimana dal 15 marzo al 10 maggio: "Un luogo da vivere tutto l'anno" Leggi anche: La Grotta riaccende i fornelli: l'osteria storica riparte con una nuova gestione Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuova gestione, riparte il Lido: Pronti a riaprire a fine maggio; La villa comunale riparte, affidata la nuova gestione ad Andiamo srls; Effe Cafè riparte: nuova gestione e locali rinnovati; Sessa Marine riparte dal Lago d’Iseo: nuova proprietà, Key Largo 25 e strategia industriale. Portopalo, il mercato ittico riparte: aggiudicata la gestione alla cooperativa Ittica FaroA Portopalo di Capo Passero riparte il mercato ittico. Dopo una fase di difficoltà economica e gestionale, l’amministrazione comunale ha avviato il percorso per il rilancio di una struttura ... pachinonews.it Ruota di carro iconica e senza tempo: Da Michele riparte a Lecce con una nuova gestioneÈ una storia d’amore quella tra l’Antica Pizzeria Da Michele di Napoli e la Puglia, dal momento che la sede barese di corso Vittorio Emanuele II è oggi quella con il più alto fatturato in Italia. Dopo ... quotidianodipuglia.it Nuova gestione per il chiosco comunale: via al bando Comune di Fano facebook