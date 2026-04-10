Il recupero vincente sul campo del Castenaso Poker Fratta Terme in zona playoff

Nella trentesima giornata di campionato, si è conclusa mercoledì sera con la vittoria del Fratta Terme sul campo del Castenaso. La partita si è svolta in una formula a spezzatino, con risultati che hanno contribuito alle classifiche della zona playoff. La squadra ospite ha ottenuto un successo importante, consolidando la propria posizione in classifica.

È stata una trentesima giornata di campionato versione spezzatino, che si è chiusa mercoledì sera con la rotonda vittoria del Fratta Terme sul campo del Castenaso. Allo stadio Negrini è finita 1-4, con la matricola Fratta Terme che si conferma rivelazione del girone B di Eccellenza. Grazie a questo successo i forlivesi consolidano il quarto posto allungando a +4 sul Massa Lombarda. E insidiando addirittura la terza posizione occupata dal Medicina Fossatone, distante appena due lunghezze. Stiamo parlando di zona playoff, che quindi interessa in maniera particolare la squadra di Parlato che se il campionato finisse in questo momento incrocerebbe nel primo turno il Massa Lombarda allo stadio Mazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il recupero vincente sul campo del Castenaso. Poker Fratta Terme in zona playoff Leggi anche: Il cartellone del weekend. Eccellenza, Fcr col Castenaso e Fratta Terme a Pietracuta Leggi anche: Promozione. Doppietta di Lodi fa volare il Casumaro. A Castenaso sono tre punti per la zona playoff