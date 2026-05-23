La Rai conferma il ritorno di Terence Hill nel ruolo di Don Matteo, puntando su serie che hanno mantenuto alti ascolti e sono diventate parte della tradizione televisiva italiana. La strategia si concentra sui programmi già affermati, considerati un “sicuro” per il pubblico. La scelta di riproporre le fiction più amate indica una volontà di consolidare la presenza di produzioni di successo nel palinsesto. La decisione si inserisce in un contesto di programmazione che privilegia titoli riconosciuti e apprezzati dal pubblico.

Tra ascolti solidissimi e serie diventate ormai parte della tradizione televisiva italiana, la Rai punta ancora sui suoi titoli più iconici. E intanto si rincorrono le indiscrezioni su un possibile ritorno di Terence Hill in Don Matteo che farebbe felici milioni di fan. Ecco cosa bolle in pentola! Leggi anche: Don Matteo 16 si farà? Raoul Bova ha intenzione di vestire ancora i panni di Don Massimo? Ecco la risposta In un panorama sempre più frammentato, dominato dalle piattaforme streaming e da una concorrenza serrata, Rai Uno sembra aver trovato una formula ancora vincente: puntare su personaggi storici, ambientazioni rassicuranti e racconti capaci di unire più generazioni davanti allo schermo. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Terence Hill torna a vestire i panni di Don Matteo? La Rai punta sull’usato sicuro: le vecchie fiction funzionano ancora

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