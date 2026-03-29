Il 29 marzo 2026 segna il 87° compleanno di Terence Hill. L’attore, noto per i suoi ruoli nel cinema e in televisione, ha recentemente parlato di un possibile ritorno nella serie Don Matteo 16. Tra le sue passioni figurano il pugilato, la ginnastica artistica e la squadra di calcio di Roma. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi film e programmi televisivi di successo.

Firenze, 29 marzo 2026 - Pugilato, ginnastica artistica e la Roma sono le sue passioni. Registrato all'anagrafe come Mario Girotti, Terence Hill è nato il 29 marzo casualmente a Venezia nel 1939 da padre chimico (originario di Amelia dove il piccolo Mario trascorse gli ultimi giorni della guerra mondiale) e da madre tedesca. Terence Hill, l'uomo dagli occhi di ghiaccio e dal fisico che sembra non invecchiare mai, spegne oggi 87 candeline. Il suo legame con l’Umbria. Terence Hill ha una casa in Umbria, tra le colline. Ha definito Amelia, dove ha frequentato le elementari, il suo “ luogo del cuore”, ed è qui che ha scelto di prendere casa. Don Matteo gli ha cambiato la vita fino a farlo trasferire definitivamente dagli Stati Uniti insieme alla moglie, a Gubbio e poi a Spoleto, luoghi in cui ha girato la serie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terence Hill compie 87 anni, tornerà in Don Matteo 16?

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