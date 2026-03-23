Nuova stagione di Don Matteo in arrivo? Le dichiarazioni degli autori sul futuro della serie televisiva di successo e sul ruolo di Raoul Bova alias Don Massimo. Leggi anche: Dramma sfiorato per Nino Frassica: ecco quello che è successo sul set di Don Matteo, il racconto inaspettato Le grandi fiction italiane rappresentano da anni un punto di riferimento per il pubblico, capace di affezionarsi ai personaggi e seguirne le evoluzioni stagione dopo stagione. Tra queste, una delle più amate è Don Matteo che, dopo ben tre lustri, continua a suscitare curiosità ogni volta che si avvicina il finale di stagione. Il successo consolidato negli anni non basta però a garantire automaticamente il futuro di una serie, che deve confrontarsi con ascolti, rinnovamento e nuove idee narrative. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Don Matteo 16 si farà? Raoul Bova ha intenzione di vestire ancora i panni di Don Massimo? Ecco la risposta

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Tutte le puntata di #DonMatteo15 sono disponibili su RaiPlay per un rewatch! Conoscete qualcuno che non ha mai visto questa meravigliosa serie Invitatelo a vederla dall'inizio, vi ringrazierà di sicuro! Buona visione facebook