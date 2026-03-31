Attenti alla truffa del finto operatore | così tentano di rubare i dati di luce acqua e gas

Una nuova truffa si sta diffondendo attraverso telefonate provenienti da presunti operatori che dichiarano di rappresentare le aziende di luce, acqua e gas. Durante le chiamate, vengono richiesti dati personali e informazioni sui pagamenti, con l’obiettivo di sottrarre denaro o informazioni sensibili. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato indagini per contrastare queste pratiche fraudolente.

Ondata di chiamate sospette tra Forlì e Cesena: i truffatori usano il nome dell’associazione per rubare i codici di luce e gas. L’allarme: "Non fornite informazioni sensibili al telefono" Occhio al telefono: i truffatori ora usano il nome di chi dovrebbe difendervi per svuotarvi le tasche. Sembra un paradosso, ma è la nuova trappola che sta scattando in questi giorni tra Forlì e Cesena. Diversi cittadini hanno segnalato chiamate sospette da parte di finti operatori che, spacciandosi proprio per l'associazione Federconsumatori, cercano di mettere le mani sui dati sensibili di bollette e contratti. Una tecnica subdola che mira a carpire codici e informazioni riservate su luce, gas e acqua con l'inganno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Fagiano sull'attenti. Valsamoggia. Marzo 2026. - facebook.com facebook

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