Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio arrestata una 23enne

Da imolaoggi.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver tentato di strangolare la propria compagna utilizzando un guinzaglio. Secondo quanto riferito, l’aggressione è iniziata con un colpo con il manico di una scopa, seguito da un tentativo di strangolamento con il guinzaglio. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. La 23enne è stata condotta in caserma per le verifiche del caso.

PAVIA, 24 APR – Ha aggredito la sua compagna colpendola con il manico di una scopa e poi cercando di strangolarla con un guinzaglio per cani. Una violenza dalla quale la vittima ha cercato di difendersi, lanciandosi dal balcone della propria abitazione al primo piano di un condominio a San Genesio e Uniti (Pavia), a pochi chilometri da Pavia. La vittima è stata successivamente accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici le hanno riscontrato lesioni cutanee al collo, trauma cranico e diverse contusioni, con una prognosi di trenta giorni. Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati, è emerso che la polizia era già intervenuta in passato nella medesima abitazione per episodi analoghi scaturiti da motivi di gelosia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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