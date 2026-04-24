Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio arrestata una 23enne

Una donna di 23 anni è stata arrestata dopo aver tentato di strangolare la propria compagna utilizzando un guinzaglio. Secondo quanto riferito, l’aggressione è iniziata con un colpo con il manico di una scopa, seguito da un tentativo di strangolamento con il guinzaglio. La vittima ha riportato lesioni e ha richiesto assistenza medica. La 23enne è stata condotta in caserma per le verifiche del caso.

PAVIA, 24 APR – Ha aggredito la sua compagna colpendola con il manico di una scopa e poi cercando di strangolarla con un guinzaglio per cani. Una violenza dalla quale la vittima ha cercato di difendersi, lanciandosi dal balcone della propria abitazione al primo piano di un condominio a San Genesio e Uniti (Pavia), a pochi chilometri da Pavia. La vittima è stata successivamente accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici le hanno riscontrato lesioni cutanee al collo, trauma cranico e diverse contusioni, con una prognosi di trenta giorni. Dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati, è emerso che la polizia era già intervenuta in passato nella medesima abitazione per episodi analoghi scaturiti da motivi di gelosia.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio, arrestata una 23enne Notizie correlate Vicenza, tenta di strangolare una 85enne: arrestata badante moldavaI carabinieri hanno arrestato una badante che avrebbe tentato di strangolare una 85enne in un’abitazione del comune di Valbrenta (Vicenza) Qui poi... Tenta di strangolare un poliziotto alle Poste: 35enne arrestataIeri mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna nigeriana di 35 anni, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tenta di strangolare un agente, arrestato dalla Polizia di Stato; Tenta di strangolare un'anziana, la badante fa scena muta davanti al giudice; Dentro la Notizia: Badante tenta di strangolare anziana col cavo del cellulare Video; Tenta di strangolare la moglie, scatta il codice rosso: allontanato da casa a Vedano Olona. Tenta di strangolare la compagna con un guinzaglio, arrestata una ragazzaHa aggredito la sua compagna colpendola con il manico di una scopa e poi cercando di strangolarla con un guinzaglio per cani. (ANSA) ... ansa.it Aggressione nella casa: Asmin Durdži? tenta di strangolare Maja Marinkovi?Il video dell'aggressione tra Asmin Durdži? e Maja Marinkovi? ha diviso il pubblico e sollevato critiche sulla sicurezza dei reality ... notizie.it Tenta di procurare un passaporto falso a Salvo Castagna, sospeso funzionario dell’Interno x.com TENTA DI AGEVOLARE L’EVASIONE DI UN IMPRENDITORE, SOSPESO PER UN ANNO UN FUNZIONARIO CIVILE DEL MINISTERO DELL’INTERNO La Polizia di Stato, segnatamente personale della Sezione Anticorruzione della Squadra Mobile di Palerm - facebook.com facebook