A Bologna, un ragazzo di 17 anni di origine tunisina è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo aver tentato di rapinare un poliziotto che si trovava fuori servizio in via Clavature. L’arresto è avvenuto nel corso di un intervento immediato da parte delle autorità, che hanno applicato le procedure previste dalla legge per questa tipologia di reato. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un arresto per tentata rapina aggravata nella serata di ieri a Bologna. Un giovane cittadino tunisino, classe 2008, è stato fermato dopo aver aggredito un agente fuori servizio nei pressi di Piazza Maggiore, in concorso con altri complici rimasti ignoti. La dinamica dell’aggressione in centro Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.40 in via Clavature, nel cuore di Bologna. Un agente della Polizia di Stato, libero dal servizio e in compagnia di due conoscenti – tra cui un militare della Guardia di Finanza – è stato avvicinato da tre soggetti nordafricani a bordo di monopattini elettrici.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bologna, tenta di rapinare un poliziotto fuori servizio in via Clavature: arrestato 17enne

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