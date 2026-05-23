Tenta di abusare della compagna su nave da crociera 32enne denunciato dopo sbarco forzato a Palermo

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 33 anni, peruviano e membro dell'equipaggio di una nave da crociera, è stato denunciato dopo aver tentato di abusare sessualmente della compagna, anch'essa membro dell'equipaggio. L’episodio si è verificato durante il viaggio, e dopo la denuncia della vittima, l’uomo è stato sbarcato e rimpatriato. La denuncia è stata presentata al termine del viaggio, prima dell’arrivo nel porto di sbarco.

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Un 33enne peruviano avrebbe tentato di abusare sessualmente della compagna, collega e membro dell'equipaggio di una nave da crociera: dopo la denuncia della vittima, l'uomo è stato denunciato e rimpatriato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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