Un uomo di 32 anni è stato denunciato e rimpatriato dopo aver tentato di molestare la propria compagna, collega di lavoro, durante una crociera. L’incidente è avvenuto a bordo della nave, e il sospetto è stato bloccato a Palermo. La donna ha presentato denuncia alle autorità, che hanno avviato le indagini e disposto il rimpatrio dell’uomo.

Avrebbe tentato di abusare della propria compagna, collega di lavoro a bordo di una nave da crociera. Un uomo di nazionalità peruviana è stato denunciato dalla polizia di frontiera marittima di Palermo e successivamente rimpatriato nel suo Paese d’origine. La vittima è una donna di 26 anni che, secondo quanto riferito agli investigatori, avrebbe avuto una relazione con l’indagato da circa tre anni. La denuncia alla polizia di frontiera La giovane si è rivolta agli agenti della polizia di frontiera marittima diretta da Manfredi Borsellino, raccontando di essere stata molestata ripetutamente dal compagno nella notte tra il 20 e il 21 maggio. Secondo quanto denunciato, dopo avere respinto più volte gli approcci dell’uomo e avere tentato di difendersi, sarebbe nata una colluttazione nel corso della quale la donna ha riportato alcune lesioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Molestie sulla compagna durante la crociera: denunciato e rimpatriato un 32enne. Bloccato a Palermo

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