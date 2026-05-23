Gli Stati Uniti hanno schierato circa 50 velivoli a Tel Aviv in risposta alle tensioni con l’Iran. Media pakistane riferiscono che il paese potrebbe svolgere un ruolo di mediazione per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha annullato un viaggio previsto alle Bahamas. Nessuna delle parti ha fornito dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui piani futuri.

? Domande chiave Come può la mediazione pakistana sbloccare lo Stretto di Hormuz?. Perché Trump ha dovuto annullare il viaggio alle Bahamas?. Quali sono i nove punti della bozza per la pace?. Cosa accadrà se l'Iran rifiuterà il piano alternativo di Rubio?.? In Breve Asim Munir e Mohsin Raza Naqvi guidano i colloqui a Teheran.. Esmail Baghaei esprime scetticismo sulla bozza di nove punti per la risoluzione.. Marco Rubio prepara piani alternativi per il controllo dello Stretto di Hormuz.. Marjorie Taylor Greene ipotizza usi politici della crisi per un terzo mandato.. Washington blocca le attività presidenziali mentre almeno cinquanta velivoli cisterna americani vengono schierati sulle piste di Tel Aviv in un momento di estrema pressione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tensione USA-Iran: schierati 50 velivoli a Tel Aviv e media pakistana

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Alta tensione in Iran. Trump: Non permetterà a Teheran di avere armi nucleari

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