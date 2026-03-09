Guerra all’Iran Axios | Gli Usa sgomenti per gli attacchi di Israele agli impianti petroliferi Media di Tel Aviv | Rinviata la visita di Witkoff e Kushner

Gli Stati Uniti sono preoccupati per gli attacchi di Israele agli impianti petroliferi iraniani, ritenendo che possano rafforzare il sostegno popolare al regime e influenzare i prezzi del petrolio. Nel frattempo, a Tel Aviv si segnala il rinvio della visita di Witkoff e Kushner, mentre i media locali riportano questa decisione senza ulteriori dettagli.

Gli Stati Uniti temono che gli attacchi israeliani alle infrastrutture civili dell’ Iran possano trasformarsi in un boomerang, spingendo la popolazione a sostenere il regime e facendo salire i prezzi del petrolio. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali i raid effettuati sabato dalla Israeli Air Force contro 30 depositi di carburante del regime degli ayatollah sarebbero andati “ben oltre” le aspettative e hanno lasciato “ sgomenti ” gli Stati Uniti, colti di sorpresa dagli attacchi. “Gli impianti petroliferi sono obiettivi del regime. La comunicazione con l’esercito Usa è sempre eccellente e coordinata a ogni livello in tempo reale”, ha risposto il portavoce delle Israel Defense Forces Nadav Shoshani durante un briefing, commentando quanto pubblicato dal sito statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

