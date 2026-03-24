(Adnkronos) - Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran mentre a 25 giorni dall'avvio delle operazioni di Usa e Israele contro la Repubblica islamica. Dopo l'annuncio fatto ieri dal presidente Usa Donald Trump su "colloqui ottimi" in corso tra gli Stati Uniti e il regime degli ayatollah, inizialmente smentiti dall'Iran, oggi Teheran ha fatto sapere di aver ricevuto un 'messaggio' dagli Stati Uniti, tramite i mediatori. "Tramite mediatori, abbiamo ricevuto considerazioni dagli Stati Uniti e sono allo studio", ha detto a Cbs News un funzionario del ministero degli Esteri. La rete precisa che si tratterebbe eventualmente di un passo che potrebbe preludere a colloqui. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra Iran, missile su Tel Aviv fa 6 feriti. Media Teheran: colpite infrastrutture gas a Isfahan e Khorramshahr - La diretta

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