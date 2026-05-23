Dopo l’eliminazione ai quarti di finale ad Amburgo con un punteggio di 6-0 6-3, Luciano Darderi si concentra già su Parigi e il Roland Garros. La partita si è conclusa rapidamente, lasciando il giocatore senza possibilità di recupero. Ora, il tennista si prepara alle sfide future, senza perdere tempo a rimuginare sull’uscita dal torneo tedesco.

La corsa ad Amburgo si ferma sul 6-0 6-3 ai quarti di finale, ma Luciano Darderi non ha nemmeno il tempo di voltarsi indietro. Dopo il netto ko contro Alex De Minaur, il tennista italoargentino è già ripartito per Parigi, dove ha già iniziato la preparazione al Roland Garros, appuntamento che adesso diventa il vero obiettivo dopo le intense settimane vissute tra Roma e Germania. Una sconfitta che lascia amarezza anche tra gli appassionati fanesi, dopo l’entusiasmo acceso dalla splendida cavalcata agli Internazionali e dalle buone prove viste pure ad Amburgo. Contro De Minaur, però, Darderi è apparso scarico dopo settimane ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tennis, dopo l’eliminazione ad Amburgo. Darderi, sguardo a Parigi verso il Roland Garros

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