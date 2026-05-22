Darderi si ferma ad Amburgo ma riparte subito per Parigi | Ora testa al Roland Garros

Luciano Darderi ha concluso la sua corsa ai quarti di finale di Amburgo, ma ha già lasciato la città per dirigersi a Parigi. La sua attenzione ora è rivolta al torneo di Roland Garros, che si svolge nelle prossime settimane. La sua partecipazione al torneo tedesco si è interrotta in questa fase, ma non ci sono state pause più lunghe, dato che è ripartito subito dopo. La sua presenza nei tornei europei continua senza interruzioni significative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui