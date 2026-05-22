Darderi si ferma ad Amburgo ma riparte subito per Parigi | Ora testa al Roland Garros
Luciano Darderi ha concluso la sua corsa ai quarti di finale di Amburgo, ma ha già lasciato la città per dirigersi a Parigi. La sua attenzione ora è rivolta al torneo di Roland Garros, che si svolge nelle prossime settimane. La sua partecipazione al torneo tedesco si è interrotta in questa fase, ma non ci sono state pause più lunghe, dato che è ripartito subito dopo. La sua presenza nei tornei europei continua senza interruzioni significative.
Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 22 maggio 2026 - Si ferma nei quarti di finale l’avventura di Luciano Darderi ad Amburgo, ma il tempo per fermarsi davvero non esiste. Dopo la sconfitta contro Alex De Minaur, arrivata con un netto 6-0, 6-3, il tennista italoargentino ha già lasciato la Germania per raggiungere Parigi, dove nei prossimi giorni inizierà il Roland Garros. Una chiusura amara per tanti appassionati fanesi che nelle ultime settimane avevano seguito con entusiasmo la sua nuova cavalcata sulla terra rossa dopo quella degli Internazionali di Roma. La corsa si ferma nei quarti. La partita contro De Minaur si è rivelata molto più complicata del previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 3-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro eliminato senza appello, ora il Roland GarrosCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il cammino di Luciano DARDERI ad Amburgo, lo ritroveremo al Roland...
Holger Rune posticipa il suo rientro dall’infortunio: forfait ad Amburgo e al Roland GarrosSlitta ulteriormente il ritorno in campo di Holger Rune, fermo dallo scorso ottobre per la rottura del tendine d’Achille rimediata durante la...
La finale del Roland Garros 2025 tra Sinner e Alcaraz la ricordiamo tutti, quella sconfitta non ha abbattuto Jannik, ma lo ha reso più forte e adesso è pronto a dare la caccia all'unico titolo che ancora gli manca facebook
#Tennis Carlos #Alcaraz salterà Roma ma, soprattutto, il Roland Garros. Intanto, al Masters 1000 di Madrid, #Sinner vince contro Bonzi e va avanti. Passano anche Musetti e Errani-Paolini nel doppio. Oggi Darderi, Cobolli, Paolini Foto Ansa x.com
Darderi si ferma ad Amburgo, ma riparte subito per Parigi: Ora testa al Roland GarrosDoccia fredda nei quarti contro De Minaur dopo le grandi settimane di Roma e Amburgo. Il papà-allenatore Gino: Il circuito è durissimo, ma Luciano ci proverà fino in fondo ... ilrestodelcarlino.it
LIVE Darderi-De Minaur 0-6, 3-6, ATP Amburgo 2026 in DIRETTA: azzurro eliminato senza appello, ora il Roland GarrosCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e anche il cammino di Luciano DARDERI ad Amburgo, lo ritroveremo al Roland Garros ... oasport.it