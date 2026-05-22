Darderi si ferma ad Amburgo ma riparte subito per Parigi | Ora testa al Roland Garros

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Darderi ha concluso la sua corsa ai quarti di finale di Amburgo, ma ha già lasciato la città per dirigersi a Parigi. La sua attenzione ora è rivolta al torneo di Roland Garros, che si svolge nelle prossime settimane. La sua partecipazione al torneo tedesco si è interrotta in questa fase, ma non ci sono state pause più lunghe, dato che è ripartito subito dopo. La sua presenza nei tornei europei continua senza interruzioni significative.

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Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 22 maggio 2026 -  Si ferma nei quarti di finale l’avventura di Luciano Darderi ad Amburgo, ma il tempo per fermarsi davvero non esiste. Dopo la sconfitta contro Alex De Minaur, arrivata con un netto 6-0, 6-3, il tennista italoargentino ha già lasciato la Germania per raggiungere Parigi, dove nei prossimi giorni inizierà il Roland Garros. Una chiusura amara per tanti appassionati fanesi che nelle ultime settimane avevano seguito con entusiasmo la sua nuova cavalcata sulla terra rossa dopo quella degli Internazionali di Roma. La corsa si ferma nei quarti. La partita contro De Minaur si è rivelata molto più complicata del previsto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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