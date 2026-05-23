Un uomo di 69 anni è caduto dal balcone mentre lavorava e si trova in rianimazione. Le circostanze esatte della caduta non sono ancora chiare, incluso come abbia superato la barriera del balcone. Due donne, presenti sul luogo, hanno prestato il primo soccorso prima dell’arrivo dei soccorsi. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a superare la barriera del balcone?. Chi sono le due donne che hanno prestato il primo soccorso?. Quali manovre mediche d'urgenza hanno dovuto eseguire i sanitari sul posto?. Perché la dinamica dell'incidente evidenzia i rischi dei lavori domestici?.? In Breve Incidente avvenuto venerdì 22 maggio intorno a mezzogiorno nell'Alta Valsugana.. Moglie e figlia hanno prestato primo soccorso attivando la Centrale Unica.. Soccorso effettuato da ambulanza, autosanitaria ed elicottero verso Largo Medaglie d’Oro.. L'evento evidenzia i rischi di instabilità delle scale nei borghi.. Un sessantanovenne di Tenna è finito in rianimazione dopo essere precipitato da una scala mentre lavorava sul balcone di casa sua, ieri intorno a mezzogiorno nell’Alta Valsugana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tenna, cade dal balcone mentre lavora: sessantanovenne in rianimazione

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