Tempio Canoviano | piano per la riapertura dopo i lavori sulla cupola
Il Tempio Canoviano si prepara a riaprire dopo i lavori sulla cupola, in seguito a distacchi d'intonaco. Restano aperte le questioni sulla sicurezza dell’accesso e sulla stabilità strutturale. Non sono stati ancora annunciati i finanziamenti definitivi per il restauro completo della cupola. Le autorità stanno valutando le modalità di intervento e le risorse necessarie per garantire la riapertura in sicurezza.
? Domande chiave Come potrà il Tempio riaprire in sicurezza dopo i distacchi d'intonaco?. Chi finanzierà concretamente il restauro organico della cupola di Canova?. Come funzionerà la nuova campagna di crowdfunding per il monumento?. Perché il settore vitivinicolo è diventato decisivo per la tutela del sito?.? In Breve Presentazione progetto per riapertura domenica 24 maggio alle ore 10.30. Michele Noal e Vania Cunial coordinano le nuove strategie di gestione. Consorzio Vini Asolo Montello finanzia interventi e rete di contenimento. Lancio imminente campagna crowdfunding per sostenere il restauro organico del monumento. La Fondazione Opera Dotazione del Tempio Canoviano presenterà domenica 24 maggio alle ore 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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