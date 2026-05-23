Tempio Canoviano | piano per la riapertura dopo i lavori sulla cupola

Notizia in breve

Il Tempio Canoviano si prepara a riaprire dopo i lavori sulla cupola, in seguito a distacchi d'intonaco. Restano aperte le questioni sulla sicurezza dell’accesso e sulla stabilità strutturale. Non sono stati ancora annunciati i finanziamenti definitivi per il restauro completo della cupola. Le autorità stanno valutando le modalità di intervento e le risorse necessarie per garantire la riapertura in sicurezza.