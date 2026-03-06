Viabilità proseguono i lavori sulla Sp5 Francesca | dopo la frana prevista la riapertura a senso unico alternato

Proseguono i lavori sulla Sp5 Francesca, dove una frana in località Montecalvoli ha interrotto la viabilità. La strada rimarrà chiusa al traffico normale e sarà riaperta venerdì 13 marzo, con un senso unico alternato. La zona interessata si trova tra Santa Maria a Monte e Calcinaia, dove si sono svolti interventi di ripristino dopo l’evento calamitoso.

Riaprirà venerdì 13 marzo, a senso unico alternato, la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra Santa Maria a Monte e Calcinaia lo scorso 9 febbraio. "In questi giorni i tecnici continuano a essere al lavoro per le fasi di dragaggio e ancora con la messa in sicurezza del fronte di frana con la rimozione del terreno instabile che sta risultando particolarmente complessa, tanto che in questi ultimi giorni è stata registrato un nuovo movimento franoso che è andato ad aggiungersi al primo" spiega il presidente della Provincia Massimiliano Angori.