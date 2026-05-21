Galleria Tempio di Giove riapertura per l’estate Poi la ripresa dei lavori

Nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, è stata annunciata la riapertura stagionale della galleria Tempio di Giove, situata lungo l’Appia a Terracina. La riapertura è prevista per l’estate e riguarda la galleria, che sarà accessibile ai veicoli durante il periodo estivo. Successivamente, sono stati comunicati i piani per la ripresa dei lavori di ristrutturazione e manutenzione, che riprenderanno dopo questa fase temporanea di apertura al pubblico. L’annuncio è stato fatto durante una riunione della commissione regionale dedicata a lavori pubblici e mobilità.

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