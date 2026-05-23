Taxi assenti all'aeroporto di Capodichino i tassisti si difendono | Colpa di cantieri traffico e degli abusivi

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All'aeroporto di Capodichino mancano i taxi, secondo i tassisti, che attribuiscono il problema a cantieri, traffico intenso e servizi abusivi. I sindacati difendono le loro posizioni, evidenziando che queste cause ostacolano il servizio di trasporto pubblico. La situazione ha generato disagi per i passeggeri in partenza e in arrivo. La carenza di mezzi ufficiali si verifica in un contesto di lavori in corso e di parcheggi irregolari nell'area aeroportuale.

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I sindacati rispondono all'articolo di Fanpage e scaricano le responsabilità su cantieri, parcheggi selvaggi e abusivi. Anm racconta però un'altra storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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