Italiano si prende la colpa per l'infortunio di Bernardeschi | Volevo regalargli un tributo

L’allenatore ha ammesso di aver inviato in campo Bernardeschi nonostante un problema muscolare. Dopo dieci minuti, il giocatore si è fermato a causa di un infortunio e ha dovuto uscire dal campo. L’allenatore ha dichiarato di aver voluto dedicare un tributo al calciatore, ma si è preso la responsabilità di aver preso questa decisione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla natura dell’infortunio o sulle circostanze.