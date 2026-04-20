Italiano si prende la colpa per l'infortunio di Bernardeschi | Volevo regalargli un tributo
L’allenatore ha ammesso di aver inviato in campo Bernardeschi nonostante un problema muscolare. Dopo dieci minuti, il giocatore si è fermato a causa di un infortunio e ha dovuto uscire dal campo. L’allenatore ha dichiarato di aver voluto dedicare un tributo al calciatore, ma si è preso la responsabilità di aver preso questa decisione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla natura dell’infortunio o sulle circostanze.
Sono bastati dieci minuti a Bernardeschi per farsi male: è uscito dal campo per un problema muscolare e Italiano si è preso la colpa per averlo mandato in campo con leggerezza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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