Tauro il Memorial Salvino Cutrì torna con un torneo d’élite
Quattro squadre di alto livello si sfidano nel Memorial Salvino Cutrì, tornato dopo la scomparsa del giovane. Il torneo, dedicato alla memoria di Salvino, si svolge in questa edizione speciale. La competizione vede partecipare team selezionati per la loro eccellenza nel settore. La manifestazione si tiene in un contesto dedicato alla commemorazione, con incontri programmati in diverse date. La formula prevede partite ad alta intensità tra formazioni di rilievo nazionale.
? Punti chiave Chi sono le quattro squadre selezionate per questa edizione speciale?. Come è nato questo torneo dopo la scomparsa del giovane Salvino?. Quali figure storiche del calcio locale verranno ricordate durante l'evento?. Perché la formula del torneo è cambiata rispetto agli anni scorsi?.? In Breve Torneo riservato a quattro squadre su invito: A.C.D. Salvino Cutrì, Carlinese, Mauriziese e A.S. Taurus.. Ricordo di Franco Modaffari, Pino Longobucco, Lillo Villari e Cosimo Altomonte durante la manifestazione.. Organizzazione affidata a Pino Catanante, Ignazio Albo e Gaetano Ventra con patrocinio del Comune.. Sponsor principali dell'evento sono PERSIST S. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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