? Punti chiave Chi sono le quattro squadre selezionate per questa edizione speciale?. Come è nato questo torneo dopo la scomparsa del giovane Salvino?. Quali figure storiche del calcio locale verranno ricordate durante l'evento?. Perché la formula del torneo è cambiata rispetto agli anni scorsi?.? In Breve Torneo riservato a quattro squadre su invito: A.C.D. Salvino Cutrì, Carlinese, Mauriziese e A.S. Taurus.. Ricordo di Franco Modaffari, Pino Longobucco, Lillo Villari e Cosimo Altomonte durante la manifestazione.. Organizzazione affidata a Pino Catanante, Ignazio Albo e Gaetano Ventra con patrocinio del Comune.. Sponsor principali dell'evento sono PERSIST S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tauro, il Memorial Salvino Cutrì torna con un torneo d’élite

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