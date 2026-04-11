In un'intervista a Verissimo, una nota conduttrice ha condiviso di essere stata vittima di molestie da parte del suo agente all'età di 18 anni. La donna ha spiegato di aver portato con sé questa esperienza per quasi 40 anni, sentendosi colpevole per tutto questo tempo. La sua testimonianza rappresenta un momento di grande apertura e di denuncia di una ferita mai precedentemente raccontata pubblicamente.

Il racconto a Verissimo: una ferita mai raccontata. Una confessione durissima, arrivata dopo decenni di silenzio. Stefania Orlando, ospite a Verissimo, ha raccontato per la prima volta un episodio che ha segnato profondamente la sua vita. “Sono stata molestata quando avevo 18 anni”, ha detto, spiegando di non aver mai trovato prima il coraggio di parlarne. Solo dopo il divorzio e grazie a un percorso di terapia, la showgirl è riuscita a riportare alla luce quel trauma rimasto nascosto per oltre quarant’anni. L’episodio: “Si infilò nel letto e iniziò a toccarmi”. Il racconto è preciso, diretto, senza filtri. All’epoca Stefania Orlando lavorava come modella.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefania Orlando choc a Verissimo: ‘A 18 anni molestata dal mio agente, mi sono sentita colpevole per 40 anni’

Stefania Orlando: “Molestata a 18 anni dal mio agente, si infilò nel letto e frugò nelle mie parti intime”Nello studio di Verissimo, Stefania Orlando ha rivelato come il percorso di terapia intrapreso dopo il divorzio abbia riportato a galla un trauma...

Stefania Orlando: “A 18 anni ho subito una molestia, credevo di essere sbagliata”(Adnkronos) – Stefania Orlando ha parlato pubblicamente per la prima volta di aver subito una molestia quando aveva 18 anni.