Giada è stata stuprata uccisa e lanciata dal cavalcavia sull' A4 | ergastolo al compagno

In una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica, una donna è stata vittima di violenza sessuale, uccisa e il suo corpo è stato poi gettato da un cavalcavia sull’autostrada A4. Dopo un lungo procedimento, il tribunale ha condannato il presunto responsabile a una pena dell’ergastolo. La sentenza rappresenta la conclusione di una vicenda giudiziaria che ha attirato molta attenzione, mettendo in luce uno dei casi di femminicidio più efferati degli ultimi tempi.

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