Giada è stata stuprata uccisa e lanciata dal cavalcavia sull' A4 | ergastolo al compagno
In una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica, una donna è stata vittima di violenza sessuale, uccisa e il suo corpo è stato poi gettato da un cavalcavia sull’autostrada A4. Dopo un lungo procedimento, il tribunale ha condannato il presunto responsabile a una pena dell’ergastolo. La sentenza rappresenta la conclusione di una vicenda giudiziaria che ha attirato molta attenzione, mettendo in luce uno dei casi di femminicidio più efferati degli ultimi tempi.
Una sentenza attesa, e una pena finalmente giusta, che chiudono il cerchio giudiziario su uno dei femminicidi più brutali degli ultimi anni. La Corte d'Assise di Padova ha condannato all'ergastolo Andrea Favero, 39 anni, ritenuto responsabile dell'omicidio della sua ex compagna Giada Zanola. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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