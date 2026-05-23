tasselli alla virtus libertas

Notizia in breve

Nel mercato dei dilettanti, si sono registrate le prime conferme nel club Masone. Stefano Tascedda, centrocampista nato nel 1998, ha firmato per la prossima stagione. Accanto a lui, rimane anche il portiere Daniele Giaroli, nato nel 1987. Entrambi avevano già giocato con la squadra e continueranno a far parte del roster. La società ha comunicato ufficialmente le conferme senza ulteriori dettagli sulle trattative in corso.