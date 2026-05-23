Tasselli alla Virtus Libertas

Da ilrestodelcarlino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel mercato dei dilettanti, si sono registrate le prime conferme nel club Masone. Stefano Tascedda, centrocampista nato nel 1998, ha firmato per la prossima stagione. Accanto a lui, rimane anche il portiere Daniele Giaroli, nato nel 1987. Entrambi avevano già giocato con la squadra e continueranno a far parte del roster. La società ha comunicato ufficialmente le conferme senza ulteriori dettagli sulle trattative in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inizia a entrare nel vivo il mercato dei dilettanti. In Promozione altre conferme in casa Masone, con la permanenza di Stefano Tascedda, centrocampista del 1998 con caratteristiche di regìa, e anche quella dell’esperto portiere Daniele Giaroli, classe 1987. A Luzzara tris di conferme: si riparte da Andrea Lomellini, rapido attaccante del 2004, da Marco Saviola, duttile centrocampista (è vice capitano) del 2000, e da Andrea Galeotti, difensore del 2002. In Prima categoria nuovo allenatore per la Virtus Libertas: è Stefano Tasselli, che viene promosso così dalla Juniores. L’ex Virtus Libertas Pierluigi Campo, invece, è stato ufficializzato al Celtic Cavriago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tasselli alla virtus libertas
© Ilrestodelcarlino.it - Tasselli alla Virtus Libertas
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Il Vezzano a mister Buonsanto. La Virtus Libertas saluta CampoSi accende il mercato del calcio dilettanti, tra fusioni e scelte sui dirigenti, allenatori e giocatori.

Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Victoria Libertas Pesaro in diretta. LiveUltimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947 impegnata questa domenica 26 aprile al Modigliani Forum contro la Victoria...

virtus libertas tasselli alla virtus libertasTasselli alla Virtus LibertasInizia a entrare nel vivo il mercato dei dilettanti. In Promozione altre conferme in casa Masone, con la permanenza di Stefano Tascedda, centrocampista del 1998 con caratteristiche di regìa, e anche q ... ilrestodelcarlino.it

Virtus Libertas supera Madonnina 2-1 in semifinale playoff Prima 'C'LIBERTAS: Catellani, Picchi (60’ Geraci), Ascari, Bedogni, Benfatti, Tasselli, Pagano (67’ Singh), Cazac, Nicoletti (39’ Mussini), Peqini, Harmah. A disp ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web