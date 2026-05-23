Tasselli alla Virtus Libertas
Nel mercato dei dilettanti, si sono registrate le prime conferme nel club Masone. Stefano Tascedda, centrocampista nato nel 1998, ha firmato per la prossima stagione. Accanto a lui, rimane anche il portiere Daniele Giaroli, nato nel 1987. Entrambi avevano già giocato con la squadra e continueranno a far parte del roster. La società ha comunicato ufficialmente le conferme senza ulteriori dettagli sulle trattative in corso.
Inizia a entrare nel vivo il mercato dei dilettanti. In Promozione altre conferme in casa Masone, con la permanenza di Stefano Tascedda, centrocampista del 1998 con caratteristiche di regìa, e anche quella dell’esperto portiere Daniele Giaroli, classe 1987. A Luzzara tris di conferme: si riparte da Andrea Lomellini, rapido attaccante del 2004, da Marco Saviola, duttile centrocampista (è vice capitano) del 2000, e da Andrea Galeotti, difensore del 2002. In Prima categoria nuovo allenatore per la Virtus Libertas: è Stefano Tasselli, che viene promosso così dalla Juniores. L’ex Virtus Libertas Pierluigi Campo, invece, è stato ufficializzato al Celtic Cavriago. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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