Il Vezzano a mister Buonsanto La Virtus Libertas saluta Campo

Il mercato del calcio dilettanti si anima con alcune novità significative. La squadra di Vezzano ha ufficializzato il nuovo allenatore, mentre la Virtus Libertas ha comunicato la separazione con un giocatore chiave. Tra fusioni di club e cambi di staff e giocatori, le squadre stanno definendo le proprie strategie per la prossima stagione. Le decisioni riguardano sia aspetti tecnici che amministrativi, contribuendo a rinnovare le formazioni e a prepararsi al nuovo campionato.

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Si accende il mercato del calcio dilettanti, tra fusioni e scelte sui dirigenti, allenatori e giocatori. In ordine di categoria: partiamo dalla Prima categoria, dove in casa Virtus Correggio altri due Davoli vengono riconfermati. Restano Damiano, difensore del 2004, e Filippo, attaccante del 2005. È appena retrocesso in Prima anche il Vezzano, che saluta mister Mauro Reggiani e ripartirà con Roberto Buonsanto, ex tecnico di Boca Barco e Montecavolo, tra le altre. Il nuovo direttore sportivo gialloblù, inoltre, è Fabrizio Bondi. Da monitorare la situazione tra Quattro Castella (Prima) e Borzanese (Seconda): sembra vicinissima la fusione tra le due realtà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Vezzano a mister Buonsanto. La Virtus Libertas saluta Campo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna saluta l’Eurolega con una vittoria contro il Maccabi Il Novara Fc saluta mister Dossena: l'annuncio ufficiale della societàSi chiude dopo cinque mesi l'avventura di Andrea Dossena sulla panchina del Novara Football Club. Il Vezzano a mister Buonsanto. La Virtus Libertas saluta CampoSi accende il mercato del calcio dilettanti, tra fusioni e scelte sui dirigenti, allenatori e giocatori. In ordine di categoria: partiamo dalla Prima categoria, dove in casa Virtus Correggio altri due ... msn.com