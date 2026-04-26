Basket serie A2 | BiEmme Service Libertas Livorno-Victoria Libertas Pesaro in diretta Live

Domenica 26 aprile si disputa l’ultimo turno della stagione regolare di Serie A2 di basket. La Libertas Livorno 1947 gioca in casa contro la Victoria Libertas Pesaro al Modigliani Forum. La partita viene trasmessa in diretta. La gara conclude il calendario regolare della competizione.

Ultimo impegno della stagione regolare per la Libertas Livorno 1947 impegnata questa domenica 26 aprile al Modigliani Forum contro la Victoria Libertas Pesaro. Se gli amaranto non hanno ambizioni di classifica - decimo posto e play-in già al sicuro da due giornate, i marchigiani sono invece.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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