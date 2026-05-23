Tasse Partite Iva 2026 | proroga al 20 luglio ma raddoppia la maggiorazione ad agosto

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I versamenti fiscali per le Partite Iva sono stati posticipati al 20 luglio 2026. Chi effettua il pagamento tra il 21 luglio e il 20 agosto dovrà pagare una penale dello 0,8%. La maggiorazione degli importi, prevista per il mese di agosto, viene raddoppiata rispetto agli anni precedenti. Il decreto stabilisce queste nuove scadenze e le relative sanzioni per i contribuenti autonomi e forfettari.

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Ufficiale lo slittamento dei versamenti fiscali per autonomi e forfettari. Per chi decide di pagare tra il 21 luglio e il 20 agosto la penale sale allo 0,8%: ecco tutte le novità del decreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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