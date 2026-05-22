Partite Iva proroga delle tasse al 20 luglio Poi si paga lo 0,8% in più
Le partite Iva avranno una proroga fino al 20 luglio per il pagamento delle tasse. Dopo questa data, dal 21 luglio al 20 agosto, si applicherà un aumento dello 0,8% sulla somma dovuta. La modifica riguarda le scadenze di pagamento previste inizialmente per il 30 giugno. Questa misura introduce un ritardo nel versamento e un incremento dell’importo, senza modificare altre condizioni o termini. La proroga e l’aumento si applicano alle obbligazioni fiscali di queste categorie di contribuenti.
Proroga dal 30 giugno al 20 luglio per i versamenti per le partite Iva che sono obbligate alle pagelle fiscale e a quelle in qualche modo collegate come ad esempio i forfettari. Ma la vera differenza rispetto alle precedenti edizioni sta nel “secondo tempo” del differimento: dal 21 luglio al 20 agosto la maggiorazione per quest’anno non sarà dello 0,4% ma esattamente il doppio, ossia lo 0,8 per cento. La soluzione studiata per il decreto accise quater licenziato dal Consiglio dei ministri e atteso sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio prevede, quindi, un rinvio del termine di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025) dal 30 giugno al 20 luglio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Partite IVA, slitta il pagamento delle imposte: possibile proroga al 20 luglio
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