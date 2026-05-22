Partite Iva proroga delle tasse al 20 luglio Poi si paga lo 0,8% in più

Le partite Iva avranno una proroga fino al 20 luglio per il pagamento delle tasse. Dopo questa data, dal 21 luglio al 20 agosto, si applicherà un aumento dello 0,8% sulla somma dovuta. La modifica riguarda le scadenze di pagamento previste inizialmente per il 30 giugno. Questa misura introduce un ritardo nel versamento e un incremento dell’importo, senza modificare altre condizioni o termini. La proroga e l’aumento si applicano alle obbligazioni fiscali di queste categorie di contribuenti.

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