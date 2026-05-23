Viaggi suborbitali di circa undici minuti sono stati effettuati nel 2021 da Richard Branson e nel 2022 da Jeff Bezos e Lauren Sanchez con le rispettive compagnie. Questi voli rappresentano esperienze di breve durata nello spazio, spesso promossi come innovazioni nel settore dell’industria aerospaziale. Non ci sono altre informazioni sui dettagli tecnici o sui costi di tali viaggi.

Undici minuti nello spazio. Tanto durano viaggi suborbitali come quello fatto da Richard Branson nel 2021 e quelli offerti dalla Blue Origin di Jeff Bezos, che ha provato l’esperienza in prima persona così come la moglie Lauren Sanchez. Tanto basta, secondo le stime citate da Jørgen Randers e Till Kellerhoff in Tassare i ricchi. Come farlo e perché (Edizioni Ambiente), per scaricare nell’atmosfera circa 300 tonnellate di CO2, 75 tonnellate a passeggero: quanto una persona appartenente al miliardo più povero del pianeta produce in un’intera vita. L’immagine ai limiti del grottesco del turismo spaziale per miliardari è un esempio estremo del perché la crisi climatica e quella delle disuguaglianze siano legate a doppio filo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tassare i ricchi per salvare il pianeta: perché disuguaglianze economiche e crisi climatica vanno affrontate insieme

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