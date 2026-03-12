Il 22 marzo si celebra la Giornata mondiale dell’acqua, ma la realtà di molti mostra un quadro diverso. Per molte persone l’acqua rappresenta ancora un bene inaccessibile o insufficiente, nonostante il suo riconoscimento come diritto universale. La giornata evidenzia come le crisi idriche, le disuguaglianze e l’emergenza climatica continuino a mettere alla prova l’accesso all’acqua in diverse parti del mondo.

Il 22 marzo il mondo celebra la Giornata mondiale dell’acqua, ma è difficile parlare di festa. L’acqua, per molti, resta un miraggio quotidiano e un diritto ancora negato. Istituita nel 1992 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sulla scia della Conferenza di Rio e dell’Agenda 21, la Giornata mondiale dell’acqua viene celebrata dal 1993. Ogni anno il 22 marzo diventa l’occasione per governi, istituzioni, scuole, Ong e comunità locali di organizzare campagne, incontri e progetti concreti. Il cuore della ricorrenza è l’Agenda 2030 dell’Onu, che nel suo Obiettivo di sviluppo sostenibile numero 6 punta a “garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie entro il 2030”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Acqua, diritto universale: la sfida tra crisi, equità, emergenza climatica, disuguaglianze

Articoli correlati

"L’acqua non è merce, ma diritto universale". Sinistra per Urbino in campo sulla crisi idricaIl recente dibattito sulla gestione delle risorse idriche nella nostra provincia fa intervenire sul tema anche Sinistra per Urbino, fortemente...

Vittorio Cogliati Dezza: “Il cortocircuito della crisi climatica: favorisce le disuguaglianze sociali che hanno contribuito a crearla”Le detrazioni fiscali per incentivare lo sviluppo per le rinnovabili? Misure regressive, come quelle per la riqualificazione energetica degli...

Una raccolta di contenuti su Acqua diritto universale la sfida tra...

Temi più discussi: In Feltrinelli la mostra Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universale dal 13 marzo al 10 aprile 2026; Verona: Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universale - Mostra di fotografia in Veneto; Maurizio Marcato. Mother water – . La custodia dell’acqua come diritto universale; L’APPUNTAMENTO DEL MERCOLEDI’ con la Mostra fotografica di Maurizio Marcato alla Libreria Feltrinelli.

Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universale24 fotografie di Maurizio Marcato sul rapporto tra umanità e acqua, tra diritti delle donne e sfide globali contemporanee. Alla Libreria Feltrinelli di Verona. itinerarinellarte.it

In Feltrinelli la mostra Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universaleDa venerdì 13 marzo a venerdì 10 aprile 2026, la Libreria Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona ospita Mother Water. La custodia dell'acqua come diritto universale, mostra fotografica di Maurizi ... veronasera.it

Inutili i soccorsi, compreso quello di un passante che si è buttato in acqua per salvarlo - facebook.com facebook

Dormire meglio grazie all’acqua termale: perché le terme possono migliorare il sonno (e il benessere generale) x.com