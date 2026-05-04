Il primo ministro ha dichiarato che il mondo sta attraversando diverse crisi collegate tra loro e che queste devono essere affrontate a livello europeo. Ha espresso soddisfazione per la presenza di un rappresentante di un partner europeo e ha affermato che la Comunità politica europea collabora con i paesi amici. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli su temi specifici o interventi successivi.

«Sono molto felice che Mark sia qui, è giusto che la Comunità politica europea lavori con i partner amici e lo approviamo. Ma credo, ed è il punto di vista dell’Italia, che dovremmo concentrarci molto di più ad esempio sui nostri vicini del Mediterraneo, è ovviamente fondamentale per noi in questi tempi in cui l’attenzione è concentrata sullo spazio geografico del Mediterraneo allargato». Lo ha detto Giorgia Meloni prendendo parte «Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis» alla Epc. "Il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse. Sfide che vanno affrontate a livello europeo" «Il mondo non sta solo affrontando molteplici crisi ma molteplici crisi interconnesse tra loro che si alimentano a vicenda.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni: "Il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse. Sfide che vanno affrontate a livello europeo"

Notizie correlate

Kraken Mare è il manga europeo che sta facendo il giro del mondoUn manga dalle tinte sci fi vecchio stile sta per giungere nelle nostre librerie e ha già conquistato il mondo.

Leggi anche: Il mondo non può permettersi che la Cina entri in crisi, ma forse sta succedendo davvero

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Matteo Renzi: Meloni? Re Mida al contrario, ma sta risalendo il salvinometro; Il Cdm approva il decreto lavoro. Meloni: Incentivi solo a chi applica il salario giusto; Flotilla, Israele: 'Attivisti saranno rilasciati in Grecia'; Meloni: Spese per la Difesa restano, ma adesso energia ha la priorità.

Meloni: Il mondo sta affrontando molteplici crisi interconnesse. Sfide che vanno affrontate a livello europeo«Sono molto felice che Mark sia qui, è giusto che la Comunità politica europea lavori con i partner amici e lo approviamo. Ma credo, ed è il punto di vista ... gazzettadelsud.it

Meloni rompe con Trump e Netanyahu: dopo il referendum si sta riposizionandoCi sono due notizie rilevanti. La prima è che Giorgia Meloni ha rotto con il Presidente Trump, definendo inaccettabili le sue parole sul Papa. Meloni è in calo nei sondaggi e ha subito una batosta ... fanpage.it

Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/lunedi-meloni-armenia-partecipa-vertice-comunita-politica-europea-AIzrtXqC #Meloni #Armenia #Cpe - facebook.com facebook

Vertice della Comunità Politica Europea, l'intervento della presidente Meloni x.com