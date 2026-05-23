Il 70% delle specie di tartarughe sono minacciate dall’attività umana. Le tartarughe marine sono tra le più colpite dal declino attuale, con molte specie in pericolo a causa di pesca intensiva e distruzione degli habitat. La plastica rappresenta una minaccia significativa, poiché molte tartarughe terrestri e marine rischiano di ingerirla, causando sofferenza o morte. I dati evidenziano un forte impatto delle azioni umane sulla sopravvivenza di queste specie.

? Domande chiave Quali specie marine sono le più colpite dal declino attuale?. Come influisce la plastica sulla sopravvivenza delle tartarughe terrestri?. Chi ha dato il via alla lotta per la protezione dei cheloni?. Cosa possiamo fare concretamente per fermare la caccia illegale?.? In Breve Giornata Mondiale delle Tartarughe istituita nel 1990 dall'American Tortoise Rescue.. Specie a rischio includono Loggerhead, tartaruga verde, liuto, embricata e la rara Ploughshare.. Pericoli derivanti da plastica, pesca invasiva e frammentazione habitat per specie terrestri.. Educazione tramite laboratori e social media per coinvolgere giovani e famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tartarughe a rischio: il 70% delle specie minacciata dall’uomo

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Allarme tartarughe azzannatrici. Tra le più pericolose al mondo.

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