Tartarughe azzannatrici e specie aliene | per fermare l’invasione si punta sulle zattere solari

Negli ultimi mesi, a Roma e nella provincia si sono moltiplicati gli avvistamenti di tartarughe azzannatrici e di specie aliene. La presenza di questi esemplari è stata segnalata in diversi corsi d’acqua e aree verdi, rendendo difficile tenere traccia del numero complessivo. Per contrastare l’invasione, sono state proposte soluzioni come le “zattere solari”, strumenti progettati per catturare e contenere le tartarughe.

Tenere il conto degli esemplari di tartaruga azzannatrice (Chelydra serpentina) avvistati o catturati a Roma e provincia è diventato complesso. Nella riserva naturale istituita tra Ladispoli e Cerveteri, la “palude di Torre Flavia”, si ritiene di essere giunti già alla seconda generazione di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Invasione di tartarughe azzannatrici aliene nella Palude di Torre Flavia (Ladispoli): “Ecco come saranno catturate” Tartarughe azzannatrici: la seconda generazione invadeDue esemplari di tartarughe azzannatrici sono stati catturati nella Riserva Naturale della Palude di Torre Flavia, situata tra Ladispoli e Cerveteri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma, le tartarughe azzannatrici sono ormai di casa: trovati due esemplari sul litorale nord; Roma, allarme tartarughe azzannatrici: trovati altri due esemplari; Tartarughe azzannatrici a Ladispoli, nuovi avvistamenti: Non avvicinatevi, sono pericolose; Allarme tartarughe azzannatrici a Roma: avvistati altri due esemplari della specie aliena (e potrebbero già essersi riprodotte). Tartarughe azzannatrici e specie aliene: per fermare l’invasione si punta sulle zattere solariLa quantità di rettili e anfibi di origine aliena rappresenta un problema per l'integrità della riserva Naturale di Torre Flavia ... romatoday.it Allarme tartarughe azzannatrici in Italia: perché sono pericoloseCorpo massiccio, morso potentissimo e rischio per la biodiversità: cresce l’allarme dopo il ritrovamento di altri esemplari in Italia. virgilio.it Allarme tartarughe azzannatrici. Tra le più pericolose al mondo. Le #tartarughe azzannatrici, come la Chelydra serpentina, sono tra le specie più aggressive al mondo per via del loro corpo massiccio, della coda seghettata e del morso potente. La loro presenz - facebook.com facebook Allerta per le #tartarughe azzannatrici, tra le più aggressive al mondo. Siamo entrati nel centro di recupero di animali selvatici di Latina, dove si trovano i due esemplari catturati. #Tg1 Simona Giampaoli x.com