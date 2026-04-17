Un pitone reale lungo oltre un metro è stato trovato in una zona rurale vicino a Lugo, in provincia di Ravenna. Il serpente, in condizioni di ipotermia, è stato recuperato e messo in salvo. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità e i residenti locali, preoccupati per la presenza di un animale di questa specie in un'area abitualmente non frequentata da rettili di grandi dimensioni.

A Lugo, in provincia di Ravenna, è stato trovato un pitone reale ‘Python regius’ lungo 1,2 metri. Il rettile è stato individuato in campagna, in stato di ipotermia. Lo hanno salvato i carabinieri del Reparto Biodiversità di Punta Marina che lo hanno recuperato e messo al sicuro. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili che hanno abbandonato o non hanno custodito in modo idoneo l’animale che è inserito nell’elenco delle specie a rischio di estinzione. Ravenna, nelle campagne di Lugo trovato un pitone reale in stato di ipotermia Le raccomandazioni dei Carabinieri Forestali Il caso del pitone albino trovato in un autogrill...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pitone reale trovato a Lugo vicino Ravenna, lungo oltre un metro: salvato dall'ipotermia, specie a rischio

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