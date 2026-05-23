Dario Sapone, pugile della Ferrara Boxe, ha vinto il titolo italiano Pesi supergallo. È stato ricevuto nel municipio locale, dove l’assessore allo Sport gli ha consegnato una targa di riconoscimento dell’amministrazione.

Il pugile Dario Sapone, che ha appena conquistato il titolo italiano Pesi supergallo, è stato accolto nella residenza municipale di Ferrara, dove l'assessore allo Sport Francesco Carità ha consegnato all'atleta una targa di riconoscimento dell'Amministrazione comunale. Il pugile 29enne da 4 anni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Targa di riconoscimento per il pugile della Ferrara Boxe dopo la conquista del titolo Pesi supergallo x.com

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