Boxe Leon Mengoni torna da Lignano Sabbadioro con il titolo di miglior pugile Under 15 80 chili

Leon Mengoni, quattordici anni di Osimo, ha partecipato al Torneo Nazionale Under 15 - Trofeo delle Aquila a Lignano Sabbiadoro. In questa competizione, si è distinto nella categoria degli 80 chili, ricevendo il riconoscimento come miglior pugile della sua fascia di età e peso. Il pugile ha così conquistato un importante risultato in vista delle future gare.

Altro grande risultato per la promessa del pugilato Leon Mengoni, quattordici anni, di Osimo, che è tornato da Lignano Sabbiadoro col premio come miglior pugile nella categoria degli 80 chilogrammi al Torneo Nazionale Under 15 - Trofeo delle Aquila. Il pugile che si allena alla Boxing Club di Castelfidardo è risultato il migliore alla sua prima volta in maglia azzurra portando in alto i colori di Osimo e del suo team con una prova decisamente convincente. La BCC Boxing Club Castelfidardo esulta: "hai rappresentato la nostra soicietà, l’Italia e la maglia azzurra in maniera eccellente" ha scritto sulla sua pagina ufficiale celebrando la vittoria del suo giovane e promettente boxeur.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Boxe Leon Mengoni torna da Lignano Sabbadioro con il titolo di miglior pugile Under 15 80 chili Notizie correlate Boxe Under 15: il ring di Lignano sfida i talenti d’Europa? Cosa sapere Nazionali under 15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria si sono sfidate a Lignano Sabbiadoro. Boxe Under 15: nasce il Trofeo delle Aquile a Lignano Sabbiadoro? Cosa sapere Le nazionali di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria competono a Lignano Sabbiadoro dal 24 aprile. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Trofeo delle Aquile, Leon Mengoni conquista il ring; Boxe Leon Mengoni torna da Lignano Sabbadioro con il titolo di miglior pugile Under 15 80 chili. Boxe Leon Mengoni torna da Lignano Sabbadioro con il titolo di miglior pugile Under 15 80 chiliAltro grande risultato per la promessa del pugilato Leon Mengoni, quattordici anni, di Osimo, che è tornato da ... ilrestodelcarlino.it Mengoni, talento d’oro. La boxe trova un campioneLe Marche si confermano terra di grandi campioni sul ring. Si è conclusa domenica a Roseto l’edizione 2026 del prestigioso Torneo Nazionale A. Mura, kermesse indetta dalla Federazione Pugilistica ... ilrestodelcarlino.it “Trofeo delle Aquile”, Leon Mengoni conquista il ring | Cronache Ancona x.com BOXE – Al debutto in maglia tricolore il pugile 14enne di Osimo che si allena con la Bcc Castelfidardo, si è portato a casa il primo premio della categoria 80 kg al Torneo nazionale under15 di Lignano Sabbiadoro - facebook.com facebook