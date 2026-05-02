Naoya Inoue, noto come “Il Mostro”, è considerato uno dei pugili più forti al mondo nella categoria pound-for-pound. Campione incontrastato dei supergallo, ha recentemente ottenuto una vittoria contro il sfidante Nakatani, che si è dovuto arrendere. La sua popolarità e il suo status di icona sportiva sono riconosciuti soprattutto in Estremo Oriente, dove rappresenta uno dei volti più noti della boxe internazionale.

Lo soprannominano da sempre “Il Mostro”, è uno dei volti simbolo della boxe internazionale insieme a Canelo Alvaraz e a Oleksandr Usyk, è un’icona sportiva assoluta in Estremo Oriente. Semplicemente Naoya Inoue, 33enne giapponese che ha dato vita a uno degli incontri pugilisti più attesi dell’anno visto che contrapponeva la grande stella (uno dei migliori interpreti della nobile arte pound-for-pound) con l’emergente connazionale Junto “The Bing Bang” Nakatani (fino allo scorso anno Campione del Mondo WBC e IBF dei pesi gallo, prima di optare per il salto di categoria e oggi perdere la propria imbattibilità dopo 32 successi). L’incontro...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Naoya Inoue è il miglior pugile pound-for-pound del mondo? Campione indiscusso dei supergallo, Nakatani si inchina

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