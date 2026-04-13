I sindacati sulla morte del giovane lavoratore | Non una fatalità ma l' ennesima tragedia Serve impegno di tutti

I sindacati hanno commentato la morte di un giovane lavoratore, definendola come un’altra tragedia che non può essere considerata una fatalità. Hanno sottolineato la necessità di un impegno collettivo per prevenire simili incidenti e hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Rayan Lassoued. La questione riguarda la sicurezza sul lavoro e la responsabilità di evitare che episodi come questo si ripetano.

"Non è più il tempo delle parole. Alla famiglia di Rayan Lassoued va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. La morte del giovane lavoratore Rayan Lassoued, di soli 21 anni, rappresenta ancora una volta un infortunio di gravità inaccettabile, che nuovamente chiama in causa le condizioni di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Ennesima tragedia sulle strade foggiane: giovane perde la vita dopo un incidente sulla Statale 89Il giovane, originario di Mattinata, era ricoverato all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' in seguito al grave incidente avvenuto lo scorso 19... «Non è una fatalità ma una morte annunciata: servono collegamenti con il polo logistico»La Cgil esprime cordoglio per il tragico investimento: «Subito interventi per la sicurezza degli accessi ai poli logistici» La Cgil e la Filt Cgil di...