Ex Ilva si apre una voragine in una strada all' interno dello stabilimento | Serve una legge speciale

Una voragine si è aperta lungo la strada all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, nelle vicinanze dei reparti Treno Nastri 2 e Deposito Bramme 2. La voragine è molto profonda e ha causato l’interruzione del traffico all’interno dell’area. La situazione ha portato alla richiesta di una legge speciale per gestire l’emergenza. Nessuno è rimasto ferito.

Una profonda voragine si è aperta all'interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, lungo la strada che costeggia i reparti Treno Nastri 2 e Deposito Bramme 2. L'episodio, avvenuto durante il turno notturno, ha riacceso l'allarme tra i lavoratori a pochi giorni dalla morte dell'operaio Loris Costantino. A segnalare l'accaduto sono stati i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di Fim, Fiom, Uilm e Usb con una comunicazione ufficiale inviata al direttore di stabilimento, all'Ufficio Rin e al capo area Dta. Nel documento si parla di «un significativo cedimento del manto stradale nel tratto che costeggia i reparti TNA2 e DBS2».